В Петербурге резко вырос спрос на инженеров по 3D-печати и VR-технологиям

HH.ru: разработчики VR в Петербурге стали зарабатывать 400 тыс. рублей в месяц
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге зафиксирован один из самых высоких в России уровней спроса на инженеров в сфере новых технологий — специалистов по 3D-печати, интернету вещей (IoT), а также разработчиков решений виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

На долю города приходится до 15% всех вакансий в области аддитивных технологий и почти половина — по разработке IoT-систем. Основными работодателями остаются компании приборостроительного и машиностроительного профиля, а также промышленные инжиниринговые бюро.

Отдельное направление занимает создание VR/AR-решений. Более 70% рынка виртуальной и дополненной реальности, по данным экспертов, приходится на корпоративный сектор: крупные компании внедряют такие технологии для обучения сотрудников, промышленной визуализации и медицинских симуляторов.

Средняя зарплата в Петербурге по этим направлениям колеблется от 120–150 тыс. рублей у начинающих инженеров до 350–400 тыс. у опытных специалистов. Аналогичные цифры показывают вакансии для IoT-разработчиков — инженеров, создающих экосистемы умных датчиков для промышленности, транспорта и городской инфраструктуры. При этом в городе активно нанимают специалистов по кибербезопасности IoT-систем на фоне роста числа атак на подключенные устройства.

Ранее в России назвали самые востребованные профессии за третий квартал.

