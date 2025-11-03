ЕС нарастил импорт российских сладостей на 6%

Евросоюз в 2025 году нарастил импорт сладостей из России до €13,5 млн

C января по август 2025 года Евросоюз увеличил импорт кондитерских изделий из России на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает РИА Новости.

Так, за первые 8 месяцев из России в ЕС приехало сладостей на €13,5 млн. В материале отмечается, что европейцы закупили российский шоколад и шоколадную продукцию на сумму более €6 млн, хлебобулочную продукцию на сумму свыше €4 млн, а сахаристые кондитерские изделия на €2 млн.

При этом, если изучать помесячные поставки кондитерских изделий в ЕС, то в августе отмечается их снижение на 7% — до €353 тыс. Так, поставки шоколада сократились до €196 тыс., выпечки — до €109 тыс., а сладостей из сахара — до 48 тысяч.

Согласно данным Евростата, также отмечается рост поставок шоколада в Россию за восемь месяцев на 8% — до €269,3 млн. Однако в августе наблюдается сокращение объемов поставок в месячном выражении на 8%, а в годовом — на 16%, составив €30,4 миллиона.

Ранее россиян предупредили об опасности алкогольных конфет.