На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС нарастил импорт российских сладостей на 6%

Евросоюз в 2025 году нарастил импорт сладостей из России до €13,5 млн
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

C января по август 2025 года Евросоюз увеличил импорт кондитерских изделий из России на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает РИА Новости.

Так, за первые 8 месяцев из России в ЕС приехало сладостей на €13,5 млн. В материале отмечается, что европейцы закупили российский шоколад и шоколадную продукцию на сумму более €6 млн, хлебобулочную продукцию на сумму свыше €4 млн, а сахаристые кондитерские изделия на €2 млн.

При этом, если изучать помесячные поставки кондитерских изделий в ЕС, то в августе отмечается их снижение на 7% — до €353 тыс. Так, поставки шоколада сократились до €196 тыс., выпечки — до €109 тыс., а сладостей из сахара — до 48 тысяч.

Согласно данным Евростата, также отмечается рост поставок шоколада в Россию за восемь месяцев на 8% — до €269,3 млн. Однако в августе наблюдается сокращение объемов поставок в месячном выражении на 8%, а в годовом — на 16%, составив €30,4 миллиона.

Ранее россиян предупредили об опасности алкогольных конфет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами