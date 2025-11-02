На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, в каких отраслях экономики в России получают зарплату более 150 тысяч

Зарплату свыше 150 тысяч рублей получают уже в 24 отраслях экономики России
В России зарплату более 150 тыс. рублей получают в 24 отраслях экономики, самая прибыльная из них — добыча природного газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

По ее данным, в этом году средняя зарплата в стране составила почти 93 тысячи, что почти на десять тысяч больше, чем в прошлом году, пишет агентство. В 2024 году отраслей, где платят более 150 тысяч, было меньше — 12.

«Больше всех получали газодобытчики — 327,6 тысячи рублей. Зарплата издателей программного обеспечения составляла 216,7 тысячи рублей, а производителей пестицидов и других агрохимических продуктов — 215,8 тысячи. Свыше 200 тысяч рублей получали также разработчики программного обеспечения и работники пассажирского воздушного транспорта», — сказано в материале.

От 180 до 200 тысяч в августе этого года получали в сфере морских грузоперевозок, трубопроводной транспортировке и добыче нефти, а также — в сфере финансов и страхования. От 160 до 180 тысяч платили в производстве табачных изделий и компьютеров, в сфере цветных металлов и других.

Зарплаты от 150 до 160 были в нефтепродуктовой сфере и ряде других, следует из сообщения.

Ранее были названы главные страхи работающих россиян.

