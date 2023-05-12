«Никто не будет замечать этот 1%». Депутат Матвеев объяснил, кто будет платить «налог на развлечения»

В Госдуме готовят проект «налога на развлечения» для помощи мобилизованным. Предлагается перечислять 1% со счетов в кафе, ресторанах и ночных клубах в фонд помощи для мобилизованных и армии. О том, кто именно будет платить этот налог, какие города и регионы коснется эта инициатива, и как будут контролировать поступление средств в фонд, в интервью «Газете.Ru» рассказал автор законопроекта, депутат Госдумы (КПРФ) Михаил Матвеев.

— Как вам пришла в голову идея ввести «налог на развлечения»? Если ваш законопроект поддержат, кто будет его платить, этот 1%? Рестораны, официанты или посетители?

— Идею подсказал один из владельцев тольяттинского ресторана, когда мы с ним обсуждали диссонанс между тем, что идут боевые действия, наши солдаты в окопах, и тем, что масса народу продолжает жить обычной мирной жизнью, посещая рестораны, кафе, ночные клубы, дискотеки. Возникла идея создания такого целевого налога, который будет с чека посетителя. Вот как чаевые человек оставляет. Обычно в районе 5% от стоимости заказа люди оставляют на чай.

Вот такой налог, который будет перечисляться. Возможно, с точки зрения терминологии, это будет не налог, а сбор. Я сейчас с юристами обсуждаю эту ситуацию, есть несколько вариантов. Либо по аналогии с курортным сбором, потому что предприятия, юридические лица — они уже платят НДС. Поэтому, возможно, придется разрабатывать отдельную статью в Налоговом кодексе, а не делать поправку куда-то.

В любом случае, речь идет о целевой сумме, которая зависит от размера чека. И она должна перечисляться, насколько я предполагаю, в специальный государственный фонд, о котором говорил президент во время послания — фонд поддержки семей мобилизованных и погибших военнослужащих.

— Как будут контролироваться эти отчисления? Есть вероятность, что этот 1% какие-то заведения не перечислят в фонд?

— Это вопрос очень простой. Все чеки, которые пробиваются, они все проходят через систему учета. Сложностей тут никаких нет.

— Вы допускаете, что посетители тогда будут оставлять меньше чаевых официантам? Тогда ваша инициатива их совсем не обрадует.

— Ну, пусть оставляют меньше чаевых, я не возражаю (смеется). Я не думаю, что официантов это будет как-то касаться, потому что обычно люди оставляют чаевые наличными, а рассчитываются по чеку картой. Поэтому особо никто даже не будет замечать этот 1%, на мой взгляд. За исключением иностранных дипломатов из враждебных России стран, которые, конечно, окажутся в достаточно сложном положении. Потому что, посещая российские рестораны, они автоматически будут помогать семьям мобилизованных, или, может быть, даже армии. И, возможно, в отношении их придется вводить санкции их собственным государствам. Либо им придется покупать в «Пятерочке» пельмени и готовить самостоятельно.

— Когда вы планируете внести проект на рассмотрение в Госдуму?

— Думаю, что до конца мая законопроект будет готов. Здесь вопрос не только юридический, но и связанный с налоговым кодексом, поэтому он требует дополнительной проработки с точки зрения инициативы. Очевидно, потребуется заключение правительства, и, если оно потребуется, то, прежде, чем его выносить в Госдуму, нужно будет его направить в правительство для получения отзыва. Я рассчитываю на то, что и большинство моих коллег, и правительство эту идею поддержат, потому что она вполне рабочая.

Подчеркну, что речь идет не о налоге на доходы. Речь идет о той категории людей, которые могут себе позволить посетить ресторан. Причем изначально идея была ограничиться только Москвой, Санкт-Петербургом, или областными центрами. Но, я думаю, это может распространиться на всю страну.

Человек отдыхает, развлекается, у него есть лишние деньги. В любом случае, речь идет не о том, чтобы обирать малоимущих, а о том, чтобы это касалось именно тех людей, у которых есть лишние деньги.

С точки зрения простоты администрирования, это должно касаться всех, у кого имеется соответствующий статус кафе и ресторанов. Не столовая, понятное дело.

— То есть, тех же «Вкусно и точка», Rostic's и так далее коснется?

— Да, я думаю. В принципе, это вопрос обсуждаемый. Можно вообще не брать кафе, а взять только рестораны. Это вопрос, который требует дополнительной проработки. Поскольку я пока только обозначил идею законопроекта, он еще не написан. Есть возможные варианты.

— А с рестораторами будете обсуждать эту инициативу?

— Еще раз хочу сказать, что эту идею высказал владелец одного из ресторанов Самарской области. Проводить круглые столы я на эту тему не планирую.