Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов за 2024 год

Россиянам в течение месяца необходимо оплатить имущественные налоги за 2024 год
Shutterstock

Гражданам России, которые являются владельцами земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств, до 1 декабря 2025 года необходимо оплатить имущественные налоги за 2024 год. Об этом в разговоре с РИА Новости напомнила налоговый консультант, член научно-экспертного совета палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

Соответствующие уведомления, которые рассылает Федеральная налоговая служба (ФНС), собственники имущества получают в бумажном виде по почте или в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуги».

Налоговое уведомление включает информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество для физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не удержали в предыдущем году.

Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут различаться в зависимости от региона. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.

До этого кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович спрогнозировала, что число россиян, занятых в теневой экономике и не платящих налоги, может сократиться на 25% благодаря введению планки по доходам, которые должен получать человек, не имеющий объективных причин для отсутствия занятости.

Ранее в Минфине РФ заявили, что в стране могут пересмотреть ставку налога на роскошь.

