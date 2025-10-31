В США заявили о максимальном падении экспорта нефтепродкутов из России

Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России упал до минимума с января 2022 года

В период с 1 по 26 октября текущего года экспорт российских нефтепродуктов по морю составил в среднем 1,89 миллиона баррелей в сутки, это минимальный показатель с января 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию аналитической компании Vortexa.

Отмечается, что наиболее очевидным падение оказалось на портах Балтийского моря. Соответствующая тенденция возникла в связи с рекордным с 2020 года снижением объемов переработки нефти.

Согласно данным Vortexa, в октябре этого года объемы переработки нефти снизились до 4,86 миллиона баррелей в день.

На экспорт, как предполагается, влияют удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), которые приводят к приостановлению переработки и требуют ремонтных работ. В то же время частично проблема может быть связана с плохими погодными условиями. Последнее мешает погрузке нефтепродуктов на танкеры в порту Усть-Луга на Балтике, говорится в статье.

Ранее Россия переориентировала поставки газа и нефти с Запада на Юг и Восток.