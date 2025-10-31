В КНР заявили о готовности предоставить 100-процентную беспошлинную льготу для Африки

Си Цзиньпин: Китай готов освободить от пошлин все товары из стран Африки

Китай готов освободить от пошлин все товары из африканских стран. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на 32-й неформальной встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, передает ТАСС.

«Мы готовы предоставить 100-процентную беспошлинную льготу по всем тарифным позициям африканским странам, установившим с Китаем дипломатические отношения», — цитирует агентство Си.

30 октября лидер КНР и американский президент Дональд Трамп провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10.

По ее итогам он анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжать работать с главой Белого дома ради процветания обеих стран. Позднее Трамп заявил, что Китай согласился начать импорт американских энергоносителей.

Ранее фон дер Ляйен пообещала выстрелить по Китаю «торговой базукой».