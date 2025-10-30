На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, чего опасаются при поиске работы

Более 60% опрошенных россиян боятся неадекватных условий труда или руководства
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Ключевой страх россиян при поиске работы — столкнуться с неадекватными условиями труда или руководством. Этот вариант выбрали 64% участников опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Также в лидерах по опасениям — низкий уровень предлагаемой зарплаты (45%).

В десятку наиболее распространенных тревог, связанных с поиском работы, еще вошли переживания о несоответствии ожиданиям компании и трудностях с задачами (31%), опасения вообще не получить предложение о работе (23%), попасть в негибкую и контролирующую компанию (23%), устроиться в организацию с токсичной культурой или нестабильным положением на рынке (22%), а также провалить собеседование или неправильно составить резюме (19%). Кроме того, 18% участников, которые ищут работу, переживают из-за нехватки подходящих вакансий и столько же — из-за возрастной дискриминации, когда кандидата считают либо слишком молодым, либо, наоборот, возрастным.

Женщины чаще, чем мужчины, боятся неадекватных условий или руководства, негибкости и контроля, несоответствия ожиданиям работодателя, а также опасаются возрастной дискриминации и не суметь пройти собеседование. Мужчины при поиске работы чаще переживают из-за низкой оплаты труда и нехватки подходящих вакансий в своем регионе.

Если рассматривать страхи трудоустройства по профессиональным категориям, то чаще всего неадекватных условий и начальства опасаются соискатели из сферы гостеприимства (75%), юристы (74%) и представители искусства, развлечений и массмедиа (73%). В этих сферах многое зависит от человеческого фактора и атмосферы внутри коллектива. Страх низкой зарплаты наиболее распространен у юристов (57%), сотрудников службы безопасности (56%) и топ-менеджеров (54%), где уровень дохода напрямую связан с ответственностью и результатами.

Не справиться с ожиданиями работодателя чаще всего боятся юристы, а также специалисты из науки/образования и искусства/массмедиа. Вероятность не получить предложение о работе сильнее тревожит специалистов из маркетинга, рекламы и PR, информационных технологий и массмедиа. Для этих профессий характерны высокая конкуренция и нестабильный спрос. Страх попасть в негибкую компанию чаще встречается у айтишников, что связано с привычкой к свободному формату. Опасение оказаться в токсичной или нестабильной компании наиболее выражено у специалистов по управлению персоналом. Боязнь собеседований чаще всего испытывают соискатели из ИТ и юристы.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

Ранее россиянам пообещали, что не будут увольнять за частые перекуры.

