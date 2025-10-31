Россияне стали больше тратить на здоровье

В 2025 году совокупные расходы россиян на поддержание здоровья — включая лекарства, витамины, антистрессовые препараты и профилактику — выросли на 15–25% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Более 45% опрошенных россиян заявили, что регулярно принимают витамины, а каждый третий — после сдачи анализов или консультации с врачом. Каждый десятый готов на них тратить до 3 тыс. рублей в месяц. Наиболее популярными остаются добавки с витаминами D, B и C, а также магний, омега-3 и железо. Средний объем расходов на витамины в месяц составляет от 500 до 2 тыс. рублей.

Почти каждый пятый респондент подтвердил, что в течение последнего года приобретал антидепрессанты и седативные препараты. По оценкам маркетплейса, это почти в полтора раза больше, чем год назад.

На фоне общего роста внимания к самочувствию россияне стали чаще проходить профилактические обследования. Интерес к чек-апам вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Около 26% опрошенных планируют в ближайшие месяцы пройти комплексное медицинское обследование. Наиболее востребованными остаются лабораторные анализы, УЗИ и МРТ.

Женщины значительно чаще мужчин инвестируют в витамины и профилактику здоровья, особенно в возрасте от 30 до 45 лет. При этом респонденты до 30 лет чаще используют витамины и БАДы для поддержания энергии и иммунитета, но пока реже обращаются за медицинскими обследованиями. Люди старше 45 лет чаще других записываются на чек-апы и диагностику хронических заболеваний, однако реже, чем представители других возрастных категорий, принимают витамины.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию: здоровье для россиян становится не просто важной темой, а частью финансового планирования. Люди готовы инвестировать в профилактику, не дожидаясь критических симптомов. Это хороший сигнал как для системы здравоохранения, так и для медицинского и фармацевтического бизнеса», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

