РФ нарастит расходы на зарубежную инфраструктуру для поддержки экспорта

«Известия»: РФ в 13 раз увеличит расходы на зарубежную инфраструктуру
Shutterstock/FOTODOM

Власти РФ намерены в 13 раз увеличить расходы на создание зарубежной инфраструктуры для поддержки экспорта. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на материалы к проекту финансового плана на ближайшие три года.

По данным издания, в бюджете на текущий год на соответствующие цели предусмотрено 837 млн рублей. В 2026 году траты планируется увеличить до 2 млрд рублей. Около одного млрд рублей будет потрачено в 2027 году, а в 2028 году — 10,5 млрд рублей.

Ожидается, что наибольшее количество средств направят на поддержку логистических операторов. Расходы на компенсацию их потерь из-за скидок на перевозки по приоритетным международным маршрутам составят порядка 7 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей используют для развития промышленных зон и транспортно-логистических центров в опорных государствах. На развитие российской промышленной зоны в Суэцком канале в Египте потратят 4,5 млрд рублей.

Кроме того, в РФ обсуждают возможность создания логистических хабов в Объединенных Арабских Эмиратах и Иране. Уже в следующем году в Таджикистане должно начаться создание промышленной зоны, отмечается в статье.

При этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что всего к 2030 году в рамках федерального проекта должны построить 13 зарубежных объектов.

Ранее Европейский союз, несмотря на антироссийские санкции, вошел в тройку главных торговых партнеров РФ.

