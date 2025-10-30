На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина рассказала, почему нельзя выдавать всем льготные кредиты

Набиуллина: выдавать льготные кредиты всем — тупик с точки зрения экономики
true
true
true
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Выдавать льготные кредиты всем в неограниченном объеме является тупиком с точки зрения экономики, поскольку это приведет только к росту ключевой ставки в попытке сдержать инфляцию. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

По ее словам, привлекать средства бизнес может не только за счет кредитов, но и на рынке ценных бумаг, что в нынешней ситуации является важной альтернативой.

«Как развиваться компаниям, которые не могут взять льготный кредит или не хотят брать чрезмерную долговую нагрузку по высоким процентным ставкам? Ответ обычно бывает один — давайте мы еще больше сделаем льготных кредитов», — заявила Набиуллина.

По ее словам, с позиции отдельного предприятия это абсолютно логичная позиция, однако с точки зрения экономики — это тупик. Глава ЦБ добавила, что с 2020 года 20% прироста банковского финансирования экономики, что составляет 15 трлн рублей, были связаны именно с льготными кредитами.

Она объяснила, что пока высокие ставки не перешли в разряд умеренных, важно развернуть бизнес к рынку акций, чтобы привлечь новых акционеров. Представитель фининститута подчеркнула, что для уверенной экономики нужно, чтобы инвестиции опирались на кредит и на рынок ценных бумаг.

В ходе выступления на заседании Набиуллина отметила, что Центральный банк России фиксирует первые признаки смягчения ситуации на рынке труда.

Ранее эксперт объяснила, кому стоит оформлять траншевую ипотеку.

