Цена на медь достигла рекордной величины

Цена на медь превысила достигнутый в 2024 году исторический максимум

Цена на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла исторического максимума. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость трехмесячных фьючерсов во время торгов составила $11,146 за тонну. Тем самым был побит установленный в 2024 году рекорд.

Агентство отмечает, что в течение года цена на медь увеличилась на 26%. Рост котировок вызван сокращением добычи металла в рудниках Чили, Индонезии и стран Африки.

