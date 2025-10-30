На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цена на медь достигла рекордной величины

Цена на медь превысила достигнутый в 2024 году исторический максимум
Виктор Чернов/РИА «Новости»

Цена на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла исторического максимума. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость трехмесячных фьючерсов во время торгов составила $11,146 за тонну. Тем самым был побит установленный в 2024 году рекорд.

Агентство отмечает, что в течение года цена на медь увеличилась на 26%. Рост котировок вызван сокращением добычи металла в рудниках Чили, Индонезии и стран Африки.

16 октября стало известно, что на торгах Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, зафиксировано обновление исторического максимума цены на золото.

26 августа сообщалось, что решение китайских властей привело к резкому росту акций добытчиков редкоземельных металлов.

Ранее цены на серебро показали самое сильное падение за полгода.

