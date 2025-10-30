На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские айтишники похвастались выросшими зарплатами

Более чем у 50% опрошенных российских айтишников в 2025 году выросли зарплаты
«Газета.Ru»

Более половины опрошенных российских айтишников заявили, что в 2025 году у них выросли зарплаты. Вместе с этим продолжается конкуренция за специалистов: предложения по работе от других компаний, как и в прошлом году, получали более 50%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного HR-холдингом Ventra (есть у «Газеты.Ru»).

Больше половины специалистов не примут более привлекательный оффер от другой компании, если на текущем месте работы получат повышение зарплаты (53%), возможность работы в гибком графике (36%) или разрешение на удаленный формат работы (33%). В 2025 году численность специалистов в командах не изменилась (39%) или изменилась незначительно (32%), а количество нанимаемых сотрудников без опыта не изменилось по отношению к прошлому году (52%).

Наибольшее влияние на мотивацию сотрудников сегодня оказывает стабильность компании на рынке. Кроме этого, важными факторами оказались личность начальника и близость офиса к дому. Из бонусов больше всего специалистов привлекает компенсация отпуска и поездок, оплата питания в офисе и корпоративное обучение, а из нематериальных факторов — повышение в должности. Меньше всего мотивирует айтишников компенсация расходов на спорт, корпоративная ипотека, возможность релокации внутри страны и за ее пределы и тимбилдинги.

Большинство респондентов (34%) чувствуют себя стабильнее, чем годом ранее, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 4 п.п. Почти половина специалистов считают, что их экспертиза будет нужна в ближайшие два-три года (48%). Самые перспективные направления, по мнению айтишников, остались неизменными спустя год: ИИ (72%), облачные технологии (40%). Однако в 2025 году к ним добавились информационная безопасность (25 %), компьютерная графика (24%) и микропроцессорные системы (23%).

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян.

Ранее россиянам назвали конкретные основания для пересмотра зарплаты.

