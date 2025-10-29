На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неурожай может сорвать поставки Nutella на рынок

Spiegel: неурожай фундука в Италии может привести к дефициту Nutella
Alena Veasey/Shutterstock/FOTODOM

Неурожай фундука в Италии может привести к дефициту ореховой пасты Nutella. Об этом пишет издание Spiegel.

Производящая Nutella компания Ferrero закупает фундук в Италии и в Турции. Однако в европейской стране урожай фундука оказался самым низким за последние десятилетия и вдвое меньше, чем в 2024 году — 70 тыс. т. В Турции производство фундука также упало из-за заморозков. Ожидается, что теперь производители начнут закупать этот орех в Китае и требовать повышения цен.

В составе Nutella фундук составляет около 13%, поэтому, по мнению экспертов, рост цен на орехи будет сильнее, чем рост цен на готовый продукт.

В последние три года продукты с фундуком в странах ЕС подорожали на 27-65%.

До этого мода на дубайский шоколад привела к дефициту фисташек в мире.

Десерт из шоколада, фисташковой пасты и катаифи приобрел популярность в 2024 году из-за обзоров блогеров. Быстрый рост спроса на это лакомство привел к тому, что за год стоимость фисташек а мировом рынке выросла на треть — с $7,65 до $10,30 за фунт (450 г).

Чтобы справиться с дефицитом этого ореха и остановить рост цен, некоторые магазины даже ограничили продажи дубайского шоколада в одни руки.

Ранее Шольц признался, что не ест шоколадную пасту Nutella с 12 лет.

