Минэкономразвития оценило рост ВВП России

Минэкономразвития оценило рост ВВП России за январь-сентябрь в 1%
Shutterstock

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в сентябре 2025 года составил 0,9% в годовом сравнении. Об этом сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике».

«По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2025 года ВВП вырос на +0,9% г/г после роста на 0,4% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года ВВП вырос на +0,6% г/г», — сказано в документе.

По итогам девяти месяцев, уточнили в ведомстве, рост ВВП составил +1,0% г/г.

25 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия обладает одним из самых низких в мире соотношений госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Ранее Силуанов заявил о прогнозируемом росте экономики РФ в 2025 году.

