Выручка финтех-направления «Яндекса» за третий квартал выросла почти в три раза

Выручка финтех-направления «Яндекса» за третий квартал 2025 года выросла на 172%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Выручка финтех-направления компании «Яндекс» в соответствии с международными стандартам финансовой отчетности (МСФО) за третий квартал текущего года увеличилась на 172% и составила 23,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

«Увеличение оборота обусловлено развитием пользовательских сценариев с управлением тратами, выгодными условиями по накопительным продуктам, интеграциями в другие сервисы «Яндекса», а также расширением внешних партнерств», — говорится в документе.

В компании подчеркивают, что финансовые технологии являются наиболее быстрорастущим направлением и бизнесом компании.

Так, оборот приложений для оплаты частями и сервисов для выдачи кредитов увеличился в 1,4 раза — к концу сентября его доля от общего оборота финансовых сервисов достигла 42%. В свою очередь, общий оборот сервисов, связанных с финансами, также вырос в 1,8 раза.

Ранее стало известно, что Альфа-Банк поможет выявить талантливые кадры для финтеха.

