Альфа-Банк поможет выявить талантливые кадры для финтеха

Альфа-Банк стал партнером направления по ИИ студенческой олимпиады
true
true
true
close
Freepik

Альфа-Банк стал генеральным партнером направления «Искусственный интеллект» IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Cообщается, что участники направления решают задачи по машинному обучению, оптимизации нейронных сетей и анализу данных. Особое внимание уделено практическому применению алгоритмов для решения реальных кейсов из различных предметных областей.

В Альфа-Банке сообщили, что уже несколько лет сотрудничают с олимпиадой, поддерживая направления «Управление цифровым продуктом и инноватика» и «Проектный менеджмент». В новом сезоне партнерство расширилось, что отражает интерес банка к развитию ИИ-технологий в финансовой сфере.

«Искусственный интеллект сегодня — ключевая технология, определяющая будущее финансовой индустрии. Мы активно инвестируем в развитие ИИ-решений и заинтересованы в молодых специалистах, способных создавать инновационные продукты», — сообщил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, партнерство с Альфа-Банком способствует долгосрочному развитию финтеха через подготовку кадров, способных решать задачи будущего в области машинного обучения и анализа данных.

