Россияне стали заметно реже брать крупные займы

Moneyman: доля заявок россиян на займы от 75 тыс. руб. упала вдвое за год
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

В январе-сентябре 2025 года доля запросов россиян на микрозаймы от 75 тыс. рублей и выше составила в среднем 2,8% от общего числа заявок. Это почти в два раза меньше, чем в январе-сентябре 2024 года, когда доля таких запросов достигала 5,3%, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В аналогичном периоде 2023 года показатель находился на отметке 7,9%. Таким образом, относительно 2023 года показатель снизился практически втрое.

За крупными микрозаймами стали чаще обращаться молодые люди. Так, самые крупные запрашиваемые суммы — от 75 тыс. рублей и выше — в январе — сентябре 2023 года были у заемщиков в возрасте 55–65 лет: в среднем им требовалось 78,6 тыс. рублей. В январе — сентябре 2024 года наибольшие запрашиваемые средние суммы зафиксированы у заемщиков 25–35 лет, показатель при этом вырос до 86,4 тыс. рублей. В январе — сентябре 2025 года тенденция продолжилась, наибольшая запрашиваемая сумма сохранилась для сегмента 25–35 лет, но показатель вырос до 88,5 тыс. рублей.

Одна из причин падения спроса на крупные микрозаймы связана с регулированием ЦБ, введенным в начале 2023 года и последовательно усиливающимся до настоящего времени. На фоне политики регулятора, направленной на снижение закредитованности населения, граждане чаще сталкиваются с отказами в одобрении по кредитам и займам или с тем, что кредиторы по факту готовы предоставить заемные средства, но в меньшем объеме, чем они были запрошены. Как следствие, заемщики снижают финансовые запросы при обращении к кредиторам.

«В свою очередь смещение спроса на крупные займы в более молодой возрастной сегмент также обусловлено регуляторными ограничениями и кредитной политикой банков. Именно молодые заемщики сейчас прежде всего сталкиваются с трудностями в получении кредитов в силу уровня долговой нагрузки, платежеспособности. Сохраняя привычку на запрос крупных сумм, они чаще обращают внимание на МФО», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Исследование было проведено на основе анализа 300 тыс. запросов на микрозаймы в 2023–2025 годах, поступивших со всей России.

Ранее были названы неочевидные риски для оформивших ипотеку в микрокредитных организациях.

