Названы неочевидные риски для оформивших ипотеку в микрокредитных организациях

Ипотечный блогер Дмитрий Ракута в беседе с «Ридусом» прокомментировал вступивший в силу закон, позволяющий региональным властям основывать микрокредитные компании (МКК) для выдачи гражданам ипотечных займов. По его словам, данная мера поможет приобрести жилье гражданам, имеющим просрочки по кредитам, а также тем, у кого неподтвержденный доход (фрилансеры, самозанятые и т.д.).

Однако ипотека через микрозаймы обойдется заемщику значительно дороже обычной, отметил эксперт.

«Кроме того, пока для банков запись в кредитной истории клиента о наличии микрозайма, неважно какого, даже если не было просрочек — это стоп-фактор. Будут ли региональные МКК иначе влиять на кредитную историю и как будут реагировать банки на подобных клиентов, остается неясным», — добавил Ракута.

Соответствующий закон вступил в силу 22 октября. Ипотечный займ, оформленный в МКК, можно будет частично погасить за счет выплаты в 450 тысяч рублей, положенной многодетным семьям. Предполагается, что новая форма кредитования упростит доступ к региональным программам покупки жилья для россиян, получающих отказы от банков.

