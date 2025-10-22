На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы неочевидные риски для оформивших ипотеку в микрокредитных организациях

Брокер Ракута: ипотека в МКК может обернуться проблемами с банками
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ипотечный блогер Дмитрий Ракута в беседе с «Ридусом» прокомментировал вступивший в силу закон, позволяющий региональным властям основывать микрокредитные компании (МКК) для выдачи гражданам ипотечных займов. По его словам, данная мера поможет приобрести жилье гражданам, имеющим просрочки по кредитам, а также тем, у кого неподтвержденный доход (фрилансеры, самозанятые и т.д.).

Однако ипотека через микрозаймы обойдется заемщику значительно дороже обычной, отметил эксперт.

«Кроме того, пока для банков запись в кредитной истории клиента о наличии микрозайма, неважно какого, даже если не было просрочек — это стоп-фактор. Будут ли региональные МКК иначе влиять на кредитную историю и как будут реагировать банки на подобных клиентов, остается неясным», — добавил Ракута.

Соответствующий закон вступил в силу 22 октября. Ипотечный займ, оформленный в МКК, можно будет частично погасить за счет выплаты в 450 тысяч рублей, положенной многодетным семьям. Предполагается, что новая форма кредитования упростит доступ к региональным программам покупки жилья для россиян, получающих отказы от банков.

Ранее в Госдуме попросили Минфин ввести ипотеку под 4-6% для промышленников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами