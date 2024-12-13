Министр Нанба раскрыл 15-процентное потребление энергии майнингом в Абхазии

Потребление электроэнергии майнинговыми фермами в Абхазии составляет 10–15%, хотя их деятельность в республике запрещена. Об этом заявил и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба во время встречи с членами общественной палаты.

«Потребление электроэнергии составляет порядка 10 млн кВт·ч в сутки, из них 10–15% потребляют майнеры», — сказал он.

Нанба отметил, что так как деятельность майнеров в стране в сетях единого оператора запрещена, они теоретически не могут платить за потребленную электроэнергию. Нанба добавил, что энергодефицит существовал бы в республике и без деятельности майнеров.

Нанба также сообщил, что уровень воды в плотине ИнгурГЭС опустился до аварийного, выработка электроэнергии значительно сократилась, что привело к тому, что днем можно включать свет на срок чуть более двух часов.

«Ночью происходит переток электроэнергии из России, чтобы люди не замерзли и чтобы поддержать объекты жизнеобеспечения», — пояснил он.

12 декабря сообщалось, что работа Ингурской ГЭС в Абхазии была восстановлена после аварии.

Ранее в Абхазии временно отключали интернет для борьбы с майнерами.