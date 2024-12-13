Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр Нанба раскрыл 15-процентное потребление энергии майнингом в Абхазии

Министр Нанба: майнеры потребляют до 15% электроэнергии в Абхазии

close
Unsplash

Потребление электроэнергии майнинговыми фермами в Абхазии составляет 10–15%, хотя их деятельность в республике запрещена. Об этом заявил и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба во время встречи с членами общественной палаты.

«Потребление электроэнергии составляет порядка 10 млн кВт·ч в сутки, из них 10–15% потребляют майнеры», — сказал он.

Нанба отметил, что так как деятельность майнеров в стране в сетях единого оператора запрещена, они теоретически не могут платить за потребленную электроэнергию. Нанба добавил, что энергодефицит существовал бы в республике и без деятельности майнеров.

Нанба также сообщил, что уровень воды в плотине ИнгурГЭС опустился до аварийного, выработка электроэнергии значительно сократилась, что привело к тому, что днем можно включать свет на срок чуть более двух часов.

«Ночью происходит переток электроэнергии из России, чтобы люди не замерзли и чтобы поддержать объекты жизнеобеспечения», — пояснил он.

12 декабря сообщалось, что работа Ингурской ГЭС в Абхазии была восстановлена после аварии.

Ранее в Абхазии временно отключали интернет для борьбы с майнерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами