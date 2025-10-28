На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании допустили, что на Украине прекратят выплачивать пенсии

Pais: Киев может прекратить платить зарплаты, если не получит финпомощь до весны
Александр Демьянчук/РИА Новости

На Украине могут прекратить выплачивать зарплаты и пенсии, если республика не получит финансовую помощь до весны 2026 года. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники в Европейском союзе (ЕС).

«Если Украина не получит финансовую помощь к весне следующего года, она окажется в затруднительном положении и может быть вынуждена прекратить выплату зарплат и пенсий госслужащим», — говорится в материале.

Издание отметило, что после блокировки Бельгией идеи об использовании замороженных российских активов Еврокомиссия (ЕК) начала поиски альтернативных способов обеспечения Украины экономической поддержкой. При этом ЕК должна выполнить эту задачу в кратчайшие сроки, чтобы успеть представить предложение членам ЕС до декабрьского саммита.

24 октября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ответил на критику в адрес своего правительства из-за нежелания конфисковывать замороженные российские активы, заявив, что страны ЕС «поливают грязью» Брюссель и обвиняют его в наживе на войне. Он отверг ярлык «плохого мальчика», данный газетой Politico, указав, что другие европейские страны также не решаются на окончательное изъятие средств РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее еврокомиссар заявила о неготовности ЕС к изъятию российских активов.

