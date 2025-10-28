Российские студенты начали покупать жилье из-за слишком дорогой аренды

В России растут цены на аренду, стоимость съемного жилья рядом с крупными вузами уже подскочила на 18%. Это заставило многих студентов пересмотреть подход к решению квартирного вопроса, сделав выбор не в пользу аренды, а сразу покупки жилья, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование аналитиков Level Group.

Эксперты обнаружили, что сегодня каждый пятый учащийся вуза (20%) хочет купить свою квартиру, а не снимать жилье. Конкретные шаги для этого начали предпринимать 6% студентов – кто-то копит на ипотеку, кто-то оформляет жилищный заем с помощью близких. Подчеркивается, что родители студентов сами все чаще нацелены на то, чтобы помочь своим детям купить недвижимость – о таких планах заявил каждый четвертый респондент (26%).

Также исследование показало, что каждый седьмой покупатель (13%) приобретает недвижимость для своего ребенка. Чаще всего выбор делается в пользу однокомнатных квартир – об этом сообщили 34% опрошенных. На втором месте по популярности оказались студии, которые родители покупают своим детям в 16% случаев.

В то же время многие считают аренду жилья более выгодной, чем покупку – об этом сообщили 15% респондентов. Но при этом все-таки 80% участников опроса заявили, что приобретение собственной недвижимости – это в любом случае оправданный шаг на будущее, просто позволить себе его могут далеко не все. Так, к слову, каждый второй студент (59%) живут в общежитии или съемной квартире, но при этом стараются откладывать деньги на первоначальный взнос для ипотечного займа.

До этого руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин рассказал «Газете.Ru», что аренда жилья сегодня выгоднее, чем ипотека – затраты на нее будут почти на 30% ниже, чем на ипотеку при текущей ставке. Как временное решение съем жилья может быть хорошим инструментом, особенно если нужно время, чтобы подкопить на необходимый первоначальный взнос по ипотеке, отметил он.

Ранее ученые выяснили, что аренда жилья повышает риск смерти от болезней сердца.