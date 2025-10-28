На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян помогают детям искать работу

Мамы помогали детям устроиться на работу в 75% опрошенных российских компаний
true
true
true
close
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Три четверти опрошенных российских компаний (75%) заявили, что при поиске работы соискателям чаще всего помогает мама. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ИТ-колледжем «Хекслет».

Еще четверть опрошенных отметили, что инициативу берут на себя отцы.

По данным опроса, чаще всего родители обращаются к работодателям с просьбами о вакансиях с зарплатой от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — такие случаи встречались у 41% респондентов. О поиске работы с оплатой до 50 тыс. рублей сообщили 32% опрошенных, а запросы на позиции с доходом 100–150 тыс. рублей получали 15%. Лишь 12% работодателей сталкивались с обращениями, где речь шла о зарплатах свыше 150 тыс. рублей.

Наиболее часто случаи поиска работы при участии родителей фиксировались в Перми, Нижнем Новгороде и Челябинске. При этом менее половины представителей бизнеса и HR-менеджеров считают вмешательство родителей в трудоустройство детей допустимым.

Сами HR-специалисты сталкиваются с подобными ситуациями реже всего — лишь 6% признались, что получали письма от родителей кандидатов. Среди собственников малого и среднего бизнеса таких 13%, а среди линейных руководителей — 15%. В каждом пятом случае обращения от родителей поступают напрямую к генеральным директорам.

«На ранних этапах развития карьеры мы рекомендуем родителям поддерживать детей — подсказывать, слушать и направлять. Нередко дети ищут первую работу через знакомых, однако выходить на рынок труда и взаимодействовать с работодателями стоит самостоятельно. Это важный опыт адаптации и общения с рекрутерами, который пригодится даже после трудоустройства», — отметил директор ИТ-колледжа «Хекслет» Антон Васильев.

Опрос был проведен методом онлайн-анкетирования среди более чем 1 тыс. менеджеров по подбору персонала, собственников бизнеса и руководителей российских компаний.

Ранее сообщалось, что россиянам стали выдавать зарплату наличными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами