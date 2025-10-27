В России оценили, будут ли раздавать деньги творческим людям

В России вряд ли будут раздавать деньги творческим людям и введут безусловный базовый доход. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда.

В Ирландии закрепят постоянные выплаты для представителей креативных профессий, сообщалось 20 октября. Пилот по безусловному базовому доходу завершен, и механизм переводят на постоянную основу. Начиная с 2026 года музыканты, художники и писатели смогут получать по 120 тыс. руб. в месяц в пересчете — чтобы заниматься творчеством и не думать о деньгах на повседневные нужды.

«В России подобный сценарий в ближайшие пару лет вряд ли возможен, вероятность его реализации составляет не более 1%. Наш бюджет ориентирован на инфраструктуру и адресную помощь, а не на регулярные безусловные выплаты. Уже действуют гранты президентского фонда культурных инициатив, региональные программы, стипендии для молодых авторов. Все это понятные и управляемые инструменты, а запуск безусловных выплат потребовал бы новых правил, реестров и контроля. У такого проекта в России могли бы быть и плюсы. Постоянный доход позволил бы авторам меньше думать о выживании и больше — о творчестве. Это дало бы рост качественного контента, занятости в смежных отраслях, развитию туризма и легализации доходов», — отметил Скуйбеда.

По его словам, риски подобного сценария заключались бы в значительных бюджетных затратах и спорах населения о справедливости: кто действительно творец, а кто просто решил «попробовать себя в искусстве». Среди других возможных проблем эксперт назвал бюрократию, риск злоупотреблений и опасность того, что гарантированные деньги снизят мотивацию. Легко превратить такую поддержку в «соцвыплату по вдохновению», пояснил инвестор. По его мнению, мировой опыт подтверждает, что универсальных решений нет.

«В Финляндии базовый доход улучшил самочувствие, но почти не повлиял на занятость. В США, в городе Стоктон, наоборот — участники стали работать больше и чувствовать себя увереннее. Во Франции десятилетиями действует система поддержки артистов и работников сцены, где выплаты зависят от занятости, а в Германии пилоты показали позитив, но дальше тестов дело не пошло», — подчеркнул Скуйбеда.

Он уверен, что для России целесообразнее усиливать существующие меры — гранты, налоговые льготы, творческие резиденции и «Пушкинскую карту». Это поддержит креативную экономику без рисков универсальных выплат и лучше соответствует бюджетным реалиям, заключил эксперт.

