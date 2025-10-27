В России сократилось количество новых брендов одежды

CMWP: в России в 2025 году появилось на 37,5% меньше новых брендов одежды

В России количество новых российских и международных брендов, вышедших на рынок, сократилось на 37,5%. Об этом сообщили специалисты консалтинговой компании CMWP, передает «Коммерсантъ».

По данным издания, отставание сохранится по итогам 2025 года. Аналитики предположили, что в течение всего года на рынке появятся 42 новые марки — в два раза меньше, чем годом ранее.

В Nikoliers спрогнозировали, что за весь год появится 51 новый бренд. Из них 21 — иностранный, а 30 — российских.

Совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева объяснила, что главной причиной падения темпов выхода на рынок новых брендом является сокращение покупательной способности населения.

Исследователи компании «Сбериндекс» подтвердили, что в октябре реальные потребительские расходы россиян снизились на 1,3% год к году. Кроме того, интерес граждан к посещению магазинов значительно сократилось.

До этого в сервисе CDEK.Shopping сообщили, что в январе — сентябре 2025 года количество заказов из-за рубежа сумок увеличилось на 48% год к году. Самыми востребованными у россиян стали бренды Michael Kors, U.S. Polo Assn и Longchamp.

Ранее в РФ родителям разрешили отказываться от покупок, совершенных их детьми.