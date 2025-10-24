На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заказы сумок в РФ из-за рубежа выросли почти наполовину

Ъ: заказы сумок из-за рубежа выросли на 48%
nimito/Shutterstock/FOTODOM

В январе-сентябре 2025 года количество заказов из-за рубежа сумок увеличилось на 48% год к году, подсчитали в сервисе CDEK.Shopping. Это в четыре раза больше, чем в целом в сегменте одежды, сообщает «Коммерсантъ».

Половина заказов с доставкой из США. Наиболее востребованными у российских потребителей зарубежными брендами аналитики называют Michael Kors (25,86% от общего числа заказов), U.S. Polo Assn (6,43%) и Longchamp (4,27%), приводит статистику издание.

Как отмечается, по мере укрепления курса рубля и либерализации правил возврата товаров со стороны маркетплейсов наблюдается общий рост оборота трансграничной торговли. В то же время, снижающиеся расходы на одежду побуждают потребителей рассматривать покупку сумки как возможность частичного обновления гардероба.

По мнению экспертов издания, дополнительным фактором повышения продаж сумок в онлайн-среде стало расширение возможностей доставки товаров из-за границы, что способствует увеличению ассортиментного предложения и привлекательности зарубежных покупок для российских потребителей.

Ранее в РФ раскритиковали спецрежим налогов для ПВЗ, который повысит цены на маркетплейсах.

