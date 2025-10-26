На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Итальянская компания прекратила поставки газа в Турцию по «Голубому потоку»

Компания Eni остановила продажи газа в Турцию по «Голубому потоку»
Depositphotos

Итальянская нефтегазовая компания Eni прекратила поставки газа в Турцию в рамках контракта с корпорацией Botas по газопроводу «Голубой поток». Об этом заявил директор по глобальному портфелю газа и СПГ Eni Кристиан Синьоретто, передает ТАСС.

«Падение продаж в Европе в этом году по фундаментальной причине связано с тем фактом, что мы расторгли контракт, по которому мы продавали газ компании Botas в Турцию по «Голубому потоку». Это было связано, скажем так, с самим трубопроводом», — сказал топ-менеджер.

Синьоретто добавил, что Eni хочет прекратить свое участие в трубопроводе. По его словам, это стало основной причиной резкого падения продаж в Европе.

В конце сентября данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции показали, что Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в страну на 26% в январе — июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем поставок достиг около 12,7 млрд кубометров.

Ранее Эрдоган заявил, что у Турции не было проблем с поставками газа из-за конфликта на Украине.

