Moody's ухудшило прогноз рейтинга Франции

Международное рейтинговое агентство Moody's оставило без изменений долгосрочный рейтинг Франции на уровне Aa3, пересмотрев прогноз по нему со «стабильного» на «негативный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз организации.

«Политическая нестабильность может ограничить способность правительства решать ключевые политические проблемы, такие как возросший бюджетный дефицит, растущая долговая нагрузка и продолжительный рост стоимости заимствований, что приведет к более быстрому ухудшению ключевых бюджетных показателей Франции, чем мы ожидаем в настоящее время», — говорится в сообщении Moody's.

По оценке агентства, политическая раздробленность во Франции увеличивает риск отмены ранее реализованных структурных реформ, включая пенсионную реформу 2023 года. Moody's подчеркивает, что долгое приостановление реформ усиливает фискальные трудности правительства и негативно влияет на темпы экономического роста.

Как отмечается, в этом году дефицит бюджета составляет 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции. В сентябре Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта страны в иностранной валюте с АА- до А+ с стабильным прогнозом, что стало худшим показателем в истории Франции. В настоящее время государственный долг страны превышает €3,4 трлн и продолжает расти.

Ранее премьер Франции пообещал, что страна перестанет жить в долг.