Следователи провели обыски у «дочек» ЛСР в Санкт-Петербурге

ДП: следователи провели обыски в офисах «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге

Сотрудники управления экономической полиции и Следственного комитета провели обыски в офисах компаний «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Деловой Петербург».

«Правоохранители провели обыски в структурах группы ЛСР», — говорится в сообщении издания.

Обыски, как сообщает ДП, прошли 23 октября в «ЛСР. Сервис» и в одном из офисов ООО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»».

О причинах визита правоохранительных органов пока не сообщается. Также нет информации о задержаниях сотрудников.

В августе жители петербургского ЖК Neva Haus от застройщика «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» сообщили о крайне неудовлетворительном состоянии подъездов, паркинга, детской площадки и прилегающей территории.

Сообщалось, что стены в общественных зонах были покрыты следами повреждений, в помещениях появилась плесень, а вывоз мусора осуществляется нерегулярно.

Кроме того, жильцы утверждали, что вместо заявленных при продаже премиальных материалов отделки (в том числе мрамора) фактически используется более дешевая альтернатива — пластиковые панели.

Для подтверждения своих претензий инициативная группа собственников организовала независимую техническую экспертизу. Проверка выявила в двух корпусах комплекса, возведенного ЛСР, наличие солевой коррозии, разрушающей бетон и арматуру, а также очаги плесени, представляющие угрозу здоровью.

