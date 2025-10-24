На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, как действовать при получении перевода от незнакомца

Депутат Аксаков: при получении перевода от незнакомца нужно позвонить в банк
Mitriakova Valeriia/Shutterstock/FOTODOM/Freepik

Россиянам, которые получили перевод денег от неизвестного, стоит немедленно обратиться по горячей линии в банк, чтобы не пострадать от действий мошенников. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, сотрудники организации проинструктируют клиентов о дальнейших действиях, которые нужно предпринять. Депутат предупредил, что аферисты специально переводят средства на счет граждан, привязанный к телефонному номеру. После этого они просят их вернуть, а далее — начинают шантажировать и говорить, что они якобы перевели деньги преступникам.

«Взамен «молчания» человеку предлагают раскошелиться. И многие люди клюют на это, так как преступники разыгрывают подобные сцены слишком убедительно», — сказал Аксаков.

17 октября в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что мошенники могут использовать переводы на карту пользователя, чтобы после обратного получения средств начать запугивать жертву финансированием террористических организаций.

Ранее россиян предупредили об опасности оплаты товаров и услуг переводом на карту.

