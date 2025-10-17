В МВД рассказали о правилах в случае получения денег от неизвестного

Мошенники могут использовать переводы на карту пользователя, чтобы после обратного получения средств начать запугивать жертву финансированием террористических организаций. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в случае неожиданного поступления необходимо предпринять несколько действий для контроля ситуации. Для начала необходимо убедиться, что деньги действительно поступили на счет. При этом проверять баланс необходимо только через официальный мобильный банк или сайт.

После этого нужно сообщить в банк о ситуации через горячую линию, чат в приложении или прийти в офис. Представители банка зарегистрируют обращение и проведут проверку источника перевода.

«Не используйте поступившие средства. Даже если сумма небольшая, ее расходование может быть признано неосновательным обогащением, что влечет обязанность вернуть деньги и возможные судебные издержки», — предупредили в МВД.

Эксперты напомнили, что возвращать перевод самостоятельно не нужно, поскольку перевод на сторонние реквизиты может оказаться частью мошеннической схемы. Средства можно переводить только через официальные функции возврата банка. Например, в Сбербанке есть опция «возврата ошибочного перевода», которая исключает передачу денег посторонним лицам и защищает от подделок.

Помимо этого, в случае возникновения подобной ситуации нужно сохранить всю переписку и звонки, потому что они могут понадобиться в ходе разбирательства.

