Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд ЛНР

Роспатент: «Луганское мороженое» стало первым зарегистрированным брендом ЛНР
Kseniia Perminova/Shutterstock/FOTODOM

Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд Луганской народной республики (ЛНР) — «Луганское мороженое». Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что бренд отражает столетнюю историю, мастерство четырех поколений и уникальный вкус, ставший визитной карточкой Луганска. По данным Роспатента, «Луганское мороженое» появилось в 1929 году с открытием небольшого механизированного цеха по производству эскимо, сливочного, молочного и фруктового мороженого.

С 1994 года предприятие функционирует как завод «Луганскхолод», где работают представители трудовых династий, передающие навыки из поколения в поколение.

В ведомстве подчеркнули, что регистрация первого географического указания ЛНР подтверждает уникальность местных традиций, качество продукции и связь бренда с территорией производства, а также способствует продвижению региональной продукции на рынке.

До этого глава Роспатента Юрий Зубов объяснил, почему ведомство отказало певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) в регистрации товарного знака «Я русский». По его словам, отказ был связан с тем, что выражение является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение.

Ранее американский производитель крепких напитков зарегистрировал товарные знаки в РФ.

