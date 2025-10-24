Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд ЛНР

Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд Луганской народной республики (ЛНР) — «Луганское мороженое». Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что бренд отражает столетнюю историю, мастерство четырех поколений и уникальный вкус, ставший визитной карточкой Луганска. По данным Роспатента, «Луганское мороженое» появилось в 1929 году с открытием небольшого механизированного цеха по производству эскимо, сливочного, молочного и фруктового мороженого.

С 1994 года предприятие функционирует как завод «Луганскхолод», где работают представители трудовых династий, передающие навыки из поколения в поколение.

В ведомстве подчеркнули, что регистрация первого географического указания ЛНР подтверждает уникальность местных традиций, качество продукции и связь бренда с территорией производства, а также способствует продвижению региональной продукции на рынке.

