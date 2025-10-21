Американский производитель крепких напитков зарегистрировал товарные знаки в РФ

Роспатент: производитель Jim Beam зарегистрировал два товарных знака в РФ

Американский производитель крепких напитков Jim Beam зарегистрировал два товарных знака в Роспатенте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, компания Jim Beam Brands Co зарегистрировала логотип и словесный знак. Исключительные права на товарный знак Jim Beam будут действовать до 2034 года.

«Товарный знак зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №33, что позволяет продавать и производить спиртные напитки, в том числе виски», — говорится в сообщении.

Также финский производитель кофе Paulig, который покинул Россию в 2022, подал 15 октября в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков.

Компания Paulig ушла из России 5 мая 2022 года — бренд тогда на своем сайте разместил обращение гендиректора компании с осуждением СВО. Однако, еще до завершения украинского кризиса, Paulig решила зарегистрировать новые товары и товарные знаки. В 2022 году компания продала свой бизнес гражданину Индии, юрлицо было переименовано.

Ранее холдинг Cartier подал более 30 заявок на регистрацию товарных знаков в России.