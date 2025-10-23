На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о подорожании кондиционеров

«Русклимат»: кондиционеры в России подорожают на 20–30% в 2026 году
Depositphotos

Кондиционеры в российских магазинах подорожают на 20–30% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» заместитель председателя совета директоров по стратегическому развитию холдинга «Русклимат» Вадим Кравченко.

«Ожидаем две волны подорожания кондиционеров. Первая волна начнется с 1 января, когда вступит в силу повышение НДС с 20 до 22%, плюс ежегодная инфляция, это неизбежно отразится на стоимости. Вторая волна будет ближе к марту, когда сопутствующий бизнес пересчитает свои изменившиеся затраты по логистике, таможне, монтажу и далее по цепочке. Все эти допрасходы лягут в стоимость прибора, в те самые 30%», — отметил Кравченко.

По его словам, даже без учета инфляции подорожание составит минимум 10% от НДС, плюс дополнительные 10–20% от смежных факторов.

По словам Кравченко, сейчас средняя цена на кондиционер с высокими показателями энергоэффективности (класс А++ или выше) составляет около 50–70 тыс. рублей для модели средней мощности с установкой. В следующем году то, что сейчас считается дорогим вариантом (например, 70–100 тыс. рублей с инверторными технологиями), станет ценой бюджетной модели без дополнительных «наворотов», уточнил эксперт.

По его мнению, спрос россиян на кондиционеры в 2026 году останется на уровне 2025 года, точно не снизится. Эксперт пояснил, что спрос сильно зависит от сезонности и температуры за окном. В этом случае работает правило трех ночей: три подряд ночи с температурой выше +25°C заставят людей покупать кондиционеры независимо от их стоимости, констатировал эксперт. Он добавил, что в России климат теплеет, это уже видно по данным за последние годы, поэтому спрос на охлаждение растет.

«Даже при росте цен на 30% фактор комфорта перевешивает. В 2025 году спрос был стабильным, в 2026-м — аналогично с возможным пиком в летние месяцы. Предложение не уменьшится — оно останется на уровне 2025 года или даже увеличится благодаря отечественным производителям и импорту», — заключил Кравченко.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Wi-Fi и кондиционеры на остановках в России появятся не скоро.

