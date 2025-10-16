На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Белгородской области назвал серьезными повреждения в энергетике

Гладков: повреждения в энергетике Белгородской области являются серьезными
Повреждения объектов энергетики Белгородской области являются серьезными, заявил во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас повреждения достаточно серьезные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации. Можно ли всем за счет бюджета поставить генераторы? Конечно нет. <...> Купить 200 тысяч генераторов, развезти — невозможно», — сказал глава области.

Гладков подчеркнул, что угрозы со стороны Украины касаются не только приграничных районов Белгородской области, но и всего региона в целом, поэтому губернатор поручил чиновника проверить частные дома на наличие резервной генерации.

4 октября ВСУ нанесли удары по энергосистеме Белгородской области. После взрывов жители Белгорода сообщили о перебоях с электричеством и водой, а городские больницы временно перешли на резервные источники питания.

Ранее власти Белгородской области сообщили о ранении мужчины в Шебекино.

