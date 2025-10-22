На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы основные нарушения производителей еды

«Старт качества»: производители еды в России грешат антисанитарией
true
true
true
close
Прокуратура Красноярского края

С начала 2025 года Роспотребнадзор и Россельхознадзор, по предварительной оценке, выписали производителям еды штрафов более чем на 5 млрд рублей, сообщил «Газете.Ru» эксперт по пищевой безопасности, гендиректор «Старт Качества» Константин Деревсков. Он выделяет пять типичных нарушений.

«Первое нарушение — антисанитария, которое является самым частым. Штрафы для юрлиц достигают до 500–700 тыс. рублей, при повторе — приостановка работы до 90 суток. Если есть угроза жизни и здоровью, возможна уголовная ответственность. Второе нарушение — бардак в учете и бумагах. Нет нормальных программ производственного контроля, журналы ведут «для галочки». Пример: в журналах месяцами стоят одинаковые цифры — для инспектора это красный флаг. Из-за такого хаоса просрочка не изымается вовремя и попадает в производство и на полки. На любом производстве таких журналов не меньше 50, и их надо вести по сути, а не формально», — отметил Деревсков.

Третье нарушение — нет системы ХАССП и техдокументов. Без ХАССП рисками безопасности не управляют, пояснил эксперт. По его словам, часто нет паспортов на оборудование (особенно б/у) — «не знаем, где взять». Плюс типичные ошибки — нарушение поточности (перекрестное загрязнение), неправильное хранение (сырье вместе с готовой продукцией), отсутствие рабочей системы менеджмента безопасности, подчеркнул эксперт.

Четвертое нарушение — плохие условия хранения и неисправное оборудование. Деревсков уточнил, что сбои в пастеризаторах, автоклавах, печах, холодильниках приводят к потере качества еды. Достаточно одного неисправного датчика в холодильнике — можно потерять 13 тонн фарша и получить свыше 10 млн руб. убытков, сказал эксперт. По его оценке, около 70% предприятий не калибруют регулярно весы, солемеры и газоанализаторы.

Пятое нарушение — просроченное сырье и торговля просрочкой. Деревсков фиксирует использование просрочки в производстве и продажа просроченного товара. С 2026 года Роспотребнадзор планирует отдельные штрафы за торговлю просрочкой: для ИП — 30–40 тыс. рублей с конфискацией, для компаний — 300–600 тыс. рублей, напомнил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, в каких продуктах чаще всего встречается кишечная палочка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами