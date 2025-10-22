Названы основные нарушения производителей еды

С начала 2025 года Роспотребнадзор и Россельхознадзор, по предварительной оценке, выписали производителям еды штрафов более чем на 5 млрд рублей, сообщил «Газете.Ru» эксперт по пищевой безопасности, гендиректор «Старт Качества» Константин Деревсков. Он выделяет пять типичных нарушений.

«Первое нарушение — антисанитария, которое является самым частым. Штрафы для юрлиц достигают до 500–700 тыс. рублей, при повторе — приостановка работы до 90 суток. Если есть угроза жизни и здоровью, возможна уголовная ответственность. Второе нарушение — бардак в учете и бумагах. Нет нормальных программ производственного контроля, журналы ведут «для галочки». Пример: в журналах месяцами стоят одинаковые цифры — для инспектора это красный флаг. Из-за такого хаоса просрочка не изымается вовремя и попадает в производство и на полки. На любом производстве таких журналов не меньше 50, и их надо вести по сути, а не формально», — отметил Деревсков.

Третье нарушение — нет системы ХАССП и техдокументов. Без ХАССП рисками безопасности не управляют, пояснил эксперт. По его словам, часто нет паспортов на оборудование (особенно б/у) — «не знаем, где взять». Плюс типичные ошибки — нарушение поточности (перекрестное загрязнение), неправильное хранение (сырье вместе с готовой продукцией), отсутствие рабочей системы менеджмента безопасности, подчеркнул эксперт.

Четвертое нарушение — плохие условия хранения и неисправное оборудование. Деревсков уточнил, что сбои в пастеризаторах, автоклавах, печах, холодильниках приводят к потере качества еды. Достаточно одного неисправного датчика в холодильнике — можно потерять 13 тонн фарша и получить свыше 10 млн руб. убытков, сказал эксперт. По его оценке, около 70% предприятий не калибруют регулярно весы, солемеры и газоанализаторы.

Пятое нарушение — просроченное сырье и торговля просрочкой. Деревсков фиксирует использование просрочки в производстве и продажа просроченного товара. С 2026 года Роспотребнадзор планирует отдельные штрафы за торговлю просрочкой: для ИП — 30–40 тыс. рублей с конфискацией, для компаний — 300–600 тыс. рублей, напомнил эксперт.

