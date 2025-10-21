Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве

Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке недвижимости Москвы была оценена в 557,1 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компаний Whitewill и «Балчуг Девелопмент».

Речь идет об объекте в районе Якиманки площадью 125 кв. метров, где цена за квадратный метр достигает 4,5 млн рублей. Второе место в рейтинге заняла квартира в Тверском районе площадью 123,1 кв. метра стоимостью 369,3 млн рублей, а третье — лот в том же районе площадью 109,6 кв. метров за 361,7 млн рублей.

Все указанные объекты расположены в центре Москвы в радиусе пяти километров от Кремля. Как пояснила коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева, высокая стоимость такой недвижимости объясняется эксклюзивными опциями, которые предлагают жилые комплексы.

В начале октября сообщалось, что в Москве самое дорогое машино-место стоит 53 млн рублей. Отмечается, что оно объединяет парковочное пространство площадью 18,9 кв. м и два келлера площадью 6,2 и 9,2 кв. м.

