В Верховной раде рассказали о теневом рынке уклонения от мобилизации

На Украине теневой рынок в сфере уклонения от мобилизации достигает €2 млрд
Shutterstock

Теневой рынок в сфере уклонения от мобилизации на Украине составляет около €2 млрд. Об этом в интервью «Телеграф» рассказал экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков.

По его словам, это колоссальная сумма. Он добавил, что сейчас снова будут внесены изменения в госбюджет, чтобы выделить на армию еще 300 млрд гривен (около $7,1 млрд). Оборот от теневого рынка уклонения от мобилизации составляет треть потребности, добавил парламентарий.

Разумков добавил, что сегодня на Украине мобилизуют в основном людей старшего поколения, тех, кто не успел уехать из страны, а также тех, кто сбегает в самоволку, не доезжая до части.

6 октября сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла в Киеве деятельность преступной группы, которая организовала масштабную схему уклонения от мобилизации.

По данным СБУ, в организацию входили владелец юридической фирмы, адвокаты и их помощники. С начала 2024 года они незаконно сняли с воинского учета около 300 мужчин призывного возраста из восьми регионов Украины. За поддельные справки об инвалидности родственников или необходимости ухода за ними участники схемы брали от €6,5 до €45 тысяч.

Ранее на Украине был задержан чиновник минюста Украины за помощь уклонистам.

Новости Украины
