На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему россияне не сдают макулатуру

ПЦБК: россияне не спешат сдавать макулатуру из-за низкой доступности пунктов сбора
close
Depositphotos

Цена макулатуры выросла почти на 30% за 2024—2025 годы. При этом россияне не спешат сдавать макулатуру из-за низкой доступности пунктов сбора. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Пермской целлюлозно-бумажной компании.

«В первую очередь это связано с ростом стоимости процессинга. Присутствуют сезонные колебания. Главным образом, на динамику цены влияет товарооборот: период корреляции цены составляет до 1,5 месяца. Предполагаем, что в 2025—2026 годы рост цены на макулатуру будет определяться ростом цен на логистику и транспорт. Осознанный интерес к сдаче россиянами макулатуры находится на низком уровне. Прежде всего, из-за низкой доступности пунктов сбора. В стадии становления находится просветительская кампания — как и куда сдавать макулатуру», — отметили в пресс-службе.

Там допустили, что вовлеченность россиян в процесс сбора макулатуры, вероятно, покажет рост в связи с экологической повесткой, реализацией национальных проектов и непрекращающимся ростом рентабельности.
 
В пресс-службе уточнили, что один из лидеров по переработке макулатуры — Китай, который активно ввозит макулатуру из разных стран, в том числе из США. Один из лидеров по уровню сбора макулатуры — Европа, где уровень вовлечения сырья во вторичную переработку превышает 90%, заключили в ПЦБК.

Ранее сообщалось, что в России стало выгоднее сдавать макулатуру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами