Стало известно, почему россияне не сдают макулатуру

Цена макулатуры выросла почти на 30% за 2024—2025 годы. При этом россияне не спешат сдавать макулатуру из-за низкой доступности пунктов сбора. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Пермской целлюлозно-бумажной компании.

«В первую очередь это связано с ростом стоимости процессинга. Присутствуют сезонные колебания. Главным образом, на динамику цены влияет товарооборот: период корреляции цены составляет до 1,5 месяца. Предполагаем, что в 2025—2026 годы рост цены на макулатуру будет определяться ростом цен на логистику и транспорт. Осознанный интерес к сдаче россиянами макулатуры находится на низком уровне. Прежде всего, из-за низкой доступности пунктов сбора. В стадии становления находится просветительская кампания — как и куда сдавать макулатуру», — отметили в пресс-службе.

Там допустили, что вовлеченность россиян в процесс сбора макулатуры, вероятно, покажет рост в связи с экологической повесткой, реализацией национальных проектов и непрекращающимся ростом рентабельности.



В пресс-службе уточнили, что один из лидеров по переработке макулатуры — Китай, который активно ввозит макулатуру из разных стран, в том числе из США. Один из лидеров по уровню сбора макулатуры — Европа, где уровень вовлечения сырья во вторичную переработку превышает 90%, заключили в ПЦБК.

Ранее сообщалось, что в России стало выгоднее сдавать макулатуру.