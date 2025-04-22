Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России стало выгоднее сдавать макулатуру

Глава завода Марков: с января цены на макулатуру в РФ выросли более чем на 30%
close
Depositphotos

С начала 2025 года цены на макулатуру в России выросли более чем на 30%, и преодолели психологический барьер — 20 тыс. рублей за тонну, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Пермского целлюлозно-бумажного завода Юрий Марков.

«Пуск новых крупных производств по выпуску тарных картонов и снижение спроса на потребительском рынке привели к самому существенному за последние три года росту цен на макулатуру, которая является основным сырьем для производства тарных картонов. В структуре затрат на производство тарных картонов это очень существенная доля. Отметим, что сезонное снижение спроса на гофропаковку и тарные картоны не оказали влияния на этот процесс, и именно повышение производится издержек в макулатуре, станет основанием для роста цен на тарные картоны и гофроупаковку. Это приведет к росту цен на товары в упаковках в российских магазинах. Для россиян повысится стоимость на упакованную продукцию на 0,08–0,7% в зависимости от вида», — отметил Марков.

По данным Росстата, инфляция в марте 2025 года достигла 10,34% в годовом выражении по сравнению с 10,06% на конец февраля.

Ранее в Россельхозбанке посчитали, что потенциальный суммарный доход россиян от сдачи макулатуры мог бы составить около 40 млрд рублей ежегодно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами