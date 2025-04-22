В России стало выгоднее сдавать макулатуру

Глава завода Марков: с января цены на макулатуру в РФ выросли более чем на 30%

С начала 2025 года цены на макулатуру в России выросли более чем на 30%, и преодолели психологический барьер — 20 тыс. рублей за тонну, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Пермского целлюлозно-бумажного завода Юрий Марков.

«Пуск новых крупных производств по выпуску тарных картонов и снижение спроса на потребительском рынке привели к самому существенному за последние три года росту цен на макулатуру, которая является основным сырьем для производства тарных картонов. В структуре затрат на производство тарных картонов это очень существенная доля. Отметим, что сезонное снижение спроса на гофропаковку и тарные картоны не оказали влияния на этот процесс, и именно повышение производится издержек в макулатуре, станет основанием для роста цен на тарные картоны и гофроупаковку. Это приведет к росту цен на товары в упаковках в российских магазинах. Для россиян повысится стоимость на упакованную продукцию на 0,08–0,7% в зависимости от вида», — отметил Марков.

По данным Росстата, инфляция в марте 2025 года достигла 10,34% в годовом выражении по сравнению с 10,06% на конец февраля.

Ранее в Россельхозбанке посчитали, что потенциальный суммарный доход россиян от сдачи макулатуры мог бы составить около 40 млрд рублей ежегодно.