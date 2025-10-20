Миллер: по запасам газа Россия – страна номер один

Россия занимает первое место в мире по запасам газа. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер телеканалу »Россия 24».

«По запасам газа мы находимся на первом месте в мире, и в этом плане мы абсолютно суверенны. По запасам газа Россия - страна номер один», – подчеркнул Миллер.

Если РФ по запасам газа занимает лидирующее место в мире, то, по мнению главы «Газпрома», она должна быть столь же независимой и в технологическом плане. Топ-менеджер добавил, что результат на этом направлении уже достигнут, поскольку российские производители обеспечивают 99,6% объема продукции, закупаемой компанией в течение года. Такой показатель свидетельствует о высокой степени самостоятельности страны, уверен Миллер.

Особое внимание он уделил трубному сортаменту. По оценке руководителя «Газпрома», компания закупает 100% труб у отечественных производителей. Он также сообщил, что на сегодняшний день в России эксплуатируются самые современные магистральные газопроводы в мире, и построены они из российских труб.

