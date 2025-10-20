На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Миллер: по запасам газа Россия – страна номер один

Глава «Газпрома» Миллер: Россия абсолютно суверенна в плане запасов газа
close
Сергей Карпухин/Reuters

Россия занимает первое место в мире по запасам газа. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер телеканалу »Россия 24».

«По запасам газа мы находимся на первом месте в мире, и в этом плане мы абсолютно суверенны. По запасам газа Россия - страна номер один», – подчеркнул Миллер.

Если РФ по запасам газа занимает лидирующее место в мире, то, по мнению главы «Газпрома», она должна быть столь же независимой и в технологическом плане. Топ-менеджер добавил, что результат на этом направлении уже достигнут, поскольку российские производители обеспечивают 99,6% объема продукции, закупаемой компанией в течение года. Такой показатель свидетельствует о высокой степени самостоятельности страны, уверен Миллер.

Особое внимание он уделил трубному сортаменту. По оценке руководителя «Газпрома», компания закупает 100% труб у отечественных производителей. Он также сообщил, что на сегодняшний день в России эксплуатируются самые современные магистральные газопроводы в мире, и построены они из российских труб.

Равнее в Еврокомиссии раскрыли долю потребляемого в ЕС газа из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами