Эксперт назвал признаки того, что деньги из банка пора забирать

Александр Сухов/РИА Новости

Финансовый эксперт назвал признаки, свидетельствующие о возможных проблемах в банке, при появлении которых вкладчикам следует забрать свои средства. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры банковского дела Государственного университета управления Олег Акимов.

По словам специалиста, хотя система страхования вкладов защищает средства до 1,4 млн рублей, при крупных суммах или валютных вложениях имеет смысл проявить осторожность. Акимов отметил, что тревожными сигналами могут стать снижение рейтингов ведущими агентствами с негативным прогнозом, необоснованные ограничения на переводы или снятие средств, а также введение Банком России жестких мер в отношении кредитной организации.

К другим признакам проблем эксперт отнес возбуждение уголовных дел против руководства или собственников банка, корпоративные конфликты между владельцами, закрытие офисов в проходимых местах на фоне оттока средств и годовые убытки по итогам отчетности.

Как заключил финансист, при прочих равных условиях средства надежнее хранить в крупных банках, которые в сложной ситуации с большей вероятностью будут санированы, а не лишатся лицензии. Эта рекомендация особенно актуальна для вкладчиков, чьи сбережения существенно превышают страховой лимит.

Ранее российским пенсионерам объяснили, как выбрать банк для хранения сбережений.

