Россиян предупредили о подорожании путевок за границу

Цены на зарубежные путевки в России повысятся на 5–10% во втором полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Такой прогноз «Газете.Ru» дала преподаватель Института международных экономических связей Светлана Ильяшенко.

«Учитывая доминирующее влияние ограниченного предложения (рынок зарубежного туризма остается сильно суженным) и сохраняющегося спроса на путевки за границу, цены на зарубежные путевки во второй половине 2025 года с высокой вероятностью продолжат расти. Однако темпы роста, вероятно, замедлятся до диапазона 5–10% по сравнению с предыдущим годом из-за исчерпания части платежеспособного спроса и усиления конкуренции среди операторов по сравнению с первой половиной 2025 года. Средняя стоимость путевки на двоих за границу во второй половине 2025 года будет находиться в диапазоне 165–172 тыс. рублей, что эквивалентно 82,5–86 тыс. рублям на одного человека», — отметила Ильяшенко.

По ее словам, учитывая, что на долю Египта приходится более 40% бронирования, цены по этому направлению будут оказывать значительное влияние на общую среднюю стоимость путевок за границу, так как это самое относительно доступное для российских туристов направление. Рост цен там будет особенно заметен для общей статистики, уточнила экономист.

По ее словам, основными стратегиями экономии на путевках являются очень раннее бронирование, гибкость с датами и выбором курорта, отеля, путешествие вне пикового сезона и тщательное сравнение предложений. Туроператоры закладывают самые привлекательные цены на сезон (особенно на массовые направления Египта и Турции) за 6–12 месяцев до вылета, уточнила Ильяшенко. По ее словам, по мере заполнения рейсов и отелей цены растут. Чем ближе к дате, тем выше риск заплатить на 20–50% больше, особенно на популярные даты, предупредила экономист. Отказ от максимального комфорта (например, вместо отеля пять звезд «все включено» выбор отеля четыре звезды и питания «полупансион» или «завтраки») тоже помогает сэкономить, заключила Ильяшенко.

