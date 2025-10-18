В Германии обнаружили «сырьевой клад», который может принести ей миллиарды

У Германии появился шанс стать независимым игроком на международном рынке сырьевых ресурсов после обнаружения крупного месторождения лития. Об этом сообщает компания Neptune Energy.

«Компания Neptune Energy заявила, что обнаружила в регионе Альтмарк (земля Саксония-Анхальт) крупное месторождение лития. Для будущего немецкой автомобильной промышленности это может стать настоящим переломным моментом», – сказано в сообщении.

По данным компании, это литиевое месторождение может принести Германии миллиарды евро. Так, в Альтмарке находится приблизительно 43 млн тонн эквивалента карбоната лития. По оценкам геологоразведки, оно может стать крупнейшим проектным месторождением лития в мире.

Neptune Energy планирует применить усовершенствованный метод добычи сырья. Как отмечается, в новом подходе будет использоваться термальная вода. При помощи насоса вода будет подниматься на поверхность, и из нее фильтрацией будет извлекаться литий. После чего вода будет возвращаться обратно под землю.

Если ноу-хау компании будет использовано, по предварительным прогнозам, с 2025 по 2042 год проект с может обеспечить валовую добавленную стоимость Германии в размере €6,4 млрд. А также создать до 1500 рабочих мест.

Ранее российские ученые предложили добывать литий с помощью растений.