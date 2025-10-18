Генеральный директор Deutsche Lufthansa AG Карстен Шпор сообщил, что авиакомпания планирует сократить около ста внутренних рейсов из-за высоких налогов. Его слова передает Bloomberg.

«Без снижения расходов на размещение дальнейшее сокращение (маршрутов – прим.ред.) будет неизбежным. Это касается примерно 100 внутренних рейсов в неделю, которые могут быть отменены следующим летом», — подчеркнул Шпор.

По словам Шпора, стратегические маршруты для снятия, рассматриваемые авиакомпанией, включают рейсы из Мюнхена в Мюнстер-Оснабрюк и Дрезден — направления, где компания в настоящий момент сталкивается с финансовыми потерями. Он отметил, что с 2019 года государственные расходы на ведение деятельности в Германии удвоились, что дополнительно усугубляет ситуацию.

Шпор также подчеркнул, что Lufthansa наблюдает рост загрузки на наиболее прибыльных сегментах — первом, бизнес- и премиум-эконом-классе. Этот факт свидетельствует о том, что рост налогов и сборов оказывает существенное влияние на цену билетов эконом-класса, делая их все менее доступными для обычных пассажиров.

Ранее Еврокомиссия заявила, что каждый пятый гражданин Евросоюза вынужден жить на грани бедности из-за высоких налогов.