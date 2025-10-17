На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия хочет привязать финансирование стран ЕС к пенсионным реформам

Politico: ЕК планирует финансировать страны — члены ЕС по пенсионным реформам
true
true
true
close
Shutterstock/ABARONS

Еврокомиссия планирует привязать бюджетное финансирование стран — членов Евросоюза к проведению ими пенсионных реформ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

«Еврокомиссия рассматривает возможность привязать пенсионную реформу к выплате наличных средств из следующего бюджета ЕС объемом в два триллиона евро в качестве попытки защитить бюджеты стран-членов от увеличивающегося демографического кризиса», — сообщает издание со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из Брюсселя.

Зарубежное издание поясняет со ссылкой на данные за 2023 год, что 80% пенсионеров Евросоюза живут исключительно за счет госпенсии, из-за чего каждый пятый человек в ЕС живет на грани бедности.

По словам собеседников издания, если столицы ЕС проигнорируют рекомендации для своих стран, они могут не получить часть финансирования в рамках нового семилетнего бюджета с 2028 года. Как отмечается, экономические и финансовые законодательные органы объединения стремятся подкрепить государственные пенсионные системы стран-членов индивидуальными рекомендациями по политике пенсионных накоплений.

Ранее, начавший пенсионную реформу Макрон, оказался наименее популярным из действующих политиков Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами