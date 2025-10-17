Еврокомиссия хочет привязать финансирование стран ЕС к пенсионным реформам

Еврокомиссия планирует привязать бюджетное финансирование стран — членов Евросоюза к проведению ими пенсионных реформ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

«Еврокомиссия рассматривает возможность привязать пенсионную реформу к выплате наличных средств из следующего бюджета ЕС объемом в два триллиона евро в качестве попытки защитить бюджеты стран-членов от увеличивающегося демографического кризиса», — сообщает издание со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из Брюсселя.

Зарубежное издание поясняет со ссылкой на данные за 2023 год, что 80% пенсионеров Евросоюза живут исключительно за счет госпенсии, из-за чего каждый пятый человек в ЕС живет на грани бедности.

По словам собеседников издания, если столицы ЕС проигнорируют рекомендации для своих стран, они могут не получить часть финансирования в рамках нового семилетнего бюджета с 2028 года. Как отмечается, экономические и финансовые законодательные органы объединения стремятся подкрепить государственные пенсионные системы стран-членов индивидуальными рекомендациями по политике пенсионных накоплений.

Ранее, начавший пенсионную реформу Макрон, оказался наименее популярным из действующих политиков Франции.