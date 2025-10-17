На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбербанк обогнал JPMorgan в рейтинге мировых эквайеров

Сбербанк обогнал JPMorgan и впервые стал лидером рейтинга мировых эквайеров
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Впервые за свою историю Сбербанк занял позицию мирового лидера среди эквайеров по объему обработанных транзакций, опередив такие американские корпорации, как JPMorgan Chase и Worldpay. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные международной исследовательской компанией The Nilson Report.

Рейтинг The Nilson Report показывает, что в течение 2024 года Сбербанк обработал свыше 52 млрд транзакций. Согласно отчету, российскому банку принадлежит 9,5% от общего числа транзакций, проведенных 150 крупнейшими эквайерами мира.

В 2023 году Сбербанк занимал вторую строчку рейтинга, уступая лидерство JPMorgan Chase всего на один процентный пункт.

«Наше лидерство в мировом рейтинге результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек - от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии - уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности», – цитирует пресс-служба слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Ранее Сбер направил 700 млрд рублей на развитие человеческого капитала.

