Сбербанк обогнал JPMorgan в рейтинге мировых эквайеров

Сбербанк обогнал JPMorgan и впервые стал лидером рейтинга мировых эквайеров

Впервые за свою историю Сбербанк занял позицию мирового лидера среди эквайеров по объему обработанных транзакций, опередив такие американские корпорации, как JPMorgan Chase и Worldpay. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные международной исследовательской компанией The Nilson Report.

Рейтинг The Nilson Report показывает, что в течение 2024 года Сбербанк обработал свыше 52 млрд транзакций. Согласно отчету, российскому банку принадлежит 9,5% от общего числа транзакций, проведенных 150 крупнейшими эквайерами мира.

В 2023 году Сбербанк занимал вторую строчку рейтинга, уступая лидерство JPMorgan Chase всего на один процентный пункт.

«Наше лидерство в мировом рейтинге результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек - от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии - уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности», – цитирует пресс-служба слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

