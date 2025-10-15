Сбер направил 700 млрд рублей на развитие человеческого капитала

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер

Сбер направил 700 млрд рублей на финансирование развития человеческого капитала через создание социальной инфраструктуры. Одним из ключевых инструментов реализации таких проектов остаются механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессии, которые позволяют ускорить строительство объектов и снизить нагрузку на бюджет. Об этом сообщил в ходе Российской энергетической недели заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Вместе с регионами страны мы уже запустили в эксплуатацию 68 школ — в них учатся 64 тысячи детей», — сообщил Попов.

Он добавил, что такие проекты помогают обеспечить качественное образование, особенно в небольших городах.

Попов также рассказал о развитии образовательной инициативы Сбера — школы цифровых технологий «Школа 21». По его словам, в России открыто уже 20 кампусов программы, позволяющей бесплатно получить востребованную IT-профессию.

Отдельное внимание, по словам топ-менеджера Сбера, уделяется модернизации инфраструктуры ЖКХ, включая тепло- и водоснабжение. В этом направлении Сбер профинансировал 130 проектов на общую сумму 130 млрд рублей.

В числе реализуемых инициатив Попов отметил также благоустройство общественных пространств, в частности проект реконструкции озера Култучного в Петропавловске-Камчатском. Этот объект, по его словам, станет центром притяжения как для местных жителей, так и для туристов.

