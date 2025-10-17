В России объяснили разворот курса доллара

Резкое снижение курса доллара с 13 по 16 октября было временным, и его причиной была крупная продажа валюты. А сейчас курс вернулся к своей привычной динамике, сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Импульс укрепления рубля был временным, его причиной мог стать выход на рынок крупного продавца валюты. На низколиквидном валютном рынке в России баланс сил можно изменить относительно небольшими объемами операций. Сейчас рубль вернулся в привычную канву умеренного ослабления. В ближайшее время более вероятна временная консолидация курса в районе 81-83 за доллар. Дальнейшее ослабление рубля в октябре может сдерживаться приближением налогового периода и вероятным сохранением монетарной жесткости по итогам заседания ЦБ 24 октября», — отметил Бахтин.

Он допустил развитие девальвационного движения курса рубля в ноябре-декабре из-за сезонного всплеска спроса на валюту со стороны потребителей, компаний и ухудшения параметров платежного баланса. К концу года Бахтин ожидает доллар по 86-88 рублей.

По данным Investing.com, курс доллара 17 октября поднимался до 82,25 рубля.

