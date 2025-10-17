Экономист рассказал, повлияет ли на Россию закупка Индией нефти в Гайане

Экономист Разуваев: закупка Индией нефти в Гайане на Россию не повлияет

России не стоит видеть серьезную угрозу в сообщениях о закупке нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) Индии партии нефти в Гайане. Такое мнение выразил в беседе с RT экономист Александр Разуваев.

Он отметил: даже отраслевые аналитики говорят, что у российских поставок очень большая маржинальность для переработки в Индии. Соответственно, отказываться от нефти из РФ и ссориться с Москвой никто не будет.

Разуваев добавил, что на фоне недавнего разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рынок вырос, в том числе акции нефтяных компаний.

«Это говорит о том, что фондовый рынок подобные новости игнорирует. Я не думаю, что как-то пострадает наш баланс, бюджет и прочее», — заявил экономист.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о заключении сделки двумя крупнейшими НПЗ Индии на покупку 4 млн баррелей гайанской нефти у американской компании ExxonMobil.

Так, Indian Oil Corp приобрела 2 млн баррелей нефти марки Golden Arrowhead. Поставки ожидаются в конце декабря или в начале января. Еще 2 млн баррелей марок Liza и Unity Gold закупил НПЗ Hindustan Petroleum Corp.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Трампа о прекращении закупок нефти РФ со стороны Индии.